Klingel verkauft Schmuckmarke Diemer an die Göde-Gruppe

Der insolvente Versandhändler Klingel hat die erste Marke im neuen Jahr 2024 verkauft. Wie die Firma mitteilt, wechselt „Diemer“ zum 1. Februar den Eigentümer.

„Ein Unternehmen der renommierten Göde-Gruppe erwirbt die Traditionsschmuckmarke Diemer“, teilte Klingel am Montag mit. Die Klingel-Hauptgesellschaft K-Mail Order GmbH & Co. KG verkaufe entsprechend Marke sowie die Domains, Kundenadressen und das Warenlager an die international tätige Unternehmensgruppe. Die Transaktion habe der Gläubigerausschuss einstimmig genehmigt.

Nach dem Verkauf der Modemarken Klingel, Mona (beide an Bader), Miamoda, Happy size (beide an Popken), Babista (an Vanderstorm) und Vamos (an Droege) konnte das Unternehmen damit auch die einzige Schmuckmarke im Markenportfolio veräußern.

Diemer ist seit 1969 Teil der Klingel-Gruppe, die Zielgruppe liegt bei 40 Jahren plus. Vertrieben werden die Produkte in Deutschland und in der Schweiz.

Diemer-Käufer Göde ist international tätig

Die 1978 von Michael Göde gegründete Göde-Gruppe ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich laut gemeinsamer Pressemitteilung von Klingel und Göde auf Sammlerartikel mit Schwerpunkt auf Münzen und Medaillen sowie die Bereiche Gesundheit, Dienstleistungen und Unternehmensbeteiligungen spezialisiert hat. Die Gruppe beschäftige insgesamt mehr als 550 Mitarbeiter an Unternehmensstandorten in Europa und den USA und beliefere über zehn Millionen Kunden weltweit.

Erst im April 2023 hat die renommierte Gruppe in einem Insolvenzverfahren, das Pluta-Rechtsanwalt Frank Brachwitz betreut, die Berliner Internet-Start-ups Natural Mojo und Skingood Garden übernommen und damit ihr Portfolio ausgebaut. Pluta ist auch bei Klingel involviert, der aktuelle Geschäftsführer Marcus Katholing kam als Sanierer durch Pluta zu Klingel.

Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen. Marcus Katholing

Geschäftsführer Klingel

„Die Gespräche sind erwartungsgemäß sehr gut verlaufen. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen“, so Katholing. Klingel-Geschäftsführer Cord Henrik Schmidt ergänzt: „Wir haben innerhalb kurzer Zeit mehrere Marken veräußert. Das ist sehr erfreulich. Wir führen noch Gespräche mit Interessenten.“ Am 31. Januar endet der Online-Handel bei Klingel. „Es waren sehr vertrauensvolle Verhandlungen und wir freuen uns, mit dem Erwerb der Marke Diemer unseren weiteren Expansionskurs in der Unternehmensgruppe fortzuführen“, so Sebastian Seitz, Geschäftsführer der TEC Ventures GmbH, einer Beteiligungsfirma der Göde-Gruppe.