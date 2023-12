Paukenschlag in Pforzheim: Bruno Bader kauft die Marke Klingel

Die Klingel-Gruppe gibt einen weiteren Verkauf im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens bekannt, und der hat es in sich: Die K-Mail Order GmbH & Co. KG, insolvente Hauptgesellschaft der Klingel-Gruppe, hat das Herz der Firma ausgerechnet an den Erzrivalen verkauft: Die Bruno Bader GmbH erwirbt die Rechte der Marke „Klingel“. Das gab die Firma Pluta am Mittwoch bekannt. Pluta betreut die Klingel-Geschäfte seit der Bekanntgabe der Firmenschließung bis Ende 2024. Mit Wirkung zum 1. Februar 2024 werde Klingel dann eine Bader-Marke.

Die Verantwortlichen haben den Kaufvertrag am Mittwoch unterzeichnet, heißt es in der Mitteilung. Der Verkauf umfasse nicht nur die Marke, sondern auch die dazugehörigen Kundenadressen und Domains. Der Gläubigerausschuss habe der Transaktion bereits zugestimmt.

Klaus Bader sprach im Interview noch von Order gegen Bader

Im September hatte Firmenpatriarch Klaus Bader noch im Interview mit dieser Redaktion verkündet, dass Offerten von Bader an Klingel nicht erfolgreich waren. Wenngleich er ein Interesse an einzelnen Assets andeutete. „An Bader wird nicht verkauft“ habe die Klingel-interne Devise damals gelautet. Nun wird doch verkauft – und zwar das Herz.

Bereits zuvor hatte Bader die Marke Mona erworben. Das Unternehmen Bader sieht in dem Erwerb der traditionsreichen Marke laut Pressemitteilung einen idealen Zukauf. Das Klingel-Sortiment reicht von Oberbekleidung und Wäsche über Schuhe und Schmuck bis hin zu Living- und Technik-Artikeln.

Die Marke passt optimal zu unserer Zielgruppe. Colin Bader

Geschäftsführer Bruno Bader GmbH

Colin Bader, Geschäftsführer der Bruno Bader GmbH, sagt entsprechend: „Mit dem Erwerb der Klingel-Marke setzen wir unseren Expansionskurs fort. Die Marke passt optimal zu unserer Zielgruppe, die auf exzellenten Service und hohe Qualität vertraut. Bader blickt auf mehr als 90 Jahre Firmengeschichte zurück und wird den erfolgreichen Kurs in den kommenden Jahren fortführen.“

Das Versandhaus Bader mit Sitz in Pforzheim wurde 1929 von Bruno Bader gegründet und vertreibt im Multi-Channel-Distanzhandel eigene Sortimente wie Mode, Schuhe, Wäsche, Schmuck, Gesundheit, Möbel und Haushalt. Die Firma war in den vergangenen Wochen bereits durch üppige Kontingente auf Jobmessen für Klingel-Mitarbeiter in Pforzheim aufgefallen. Die genaue Zahl der Klingel-Übernahmen hatte Klaus Bader auf Anfrage aus juristischen Gründen nicht angeben wollen.

Familie Kohm unterstützt Verkauf an Bader

„Unser Team rund um Pluta-Sanierungsexperte Stefan Warmuth hat sehr vertrauensvolle Verhandlungen mit Bader geführt. Wir freuen uns, dass die Marke Klingel an den lokalen Marktbegleiter geht“, sagt Marcus Katholing, der über Pluta als Sanierer zu K-Mail Order kam und dort seit Ende August die Geschäfte führt. „Hierfür haben wir auch große Unterstützung der Gesellschafterfamilie Kohm bekommen, die sich vor allem darüber freut, dass die Marke Klingel erhalten und in der Region verankert bleibt.“

Katholing betont: „Mein großer Dank geht zum Jahresende an die über 600 Mitarbeiter, die weiterhin für das Unternehmen tätig sind und auch in dieser herausfordernden Phase hervorragende Arbeit leisten. Durch ihre Einsatzbereitschaft und Professionalität tragen sie maßgeblich dazu bei, dass wir das Eigenverwaltungsverfahren bestmöglich im Interesse der Gläubiger durchführen.“ Die Klingel-Gruppe wird den Verkauf weiterer Marken in den kommenden Wochen fortsetzen. Zudem arbeitet das Team an der Verwertung sämtlicher Vermögenswerte.