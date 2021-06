Der Enzauenpark verfällt weiter: Pforzheim hat zwar zahlreiche Leitbilder, Rahmenpläne und Analysen für das wichtige Naherholungsgebiet in der Stadt – es fehlt aber an konkreten Ideen und Plänen.

Leitideen, Rahmenpläne, Analysen, Leitideen. Wer nicht konkret werden will, verschanzt sich hinter so aufgeblähten wie abwaschbaren Texten zu Bedarf und Möglichkeiten. In der Oststadt bröckelt das einzige große Stück Lebensqualität vor sich hin und niemand packt es an.

Entsprechend werden weder Aufstellungen und Zahlen zum Sanierungsbedarf im Enzauenpark vorgelegt noch gibt es einen Hinweis darauf, wie lange sich die Stadt den Verfall noch leisten kann und was er kostet.

Natürlich ist niemandem gedient, wenn einfach Geld ausgegeben wird, damit sich was bewegt. Bedürfnisse haben sich geändert seit 1992. Neben den hübschen Plätzen und Flanierwegen braucht es Platz für großstädtischen Alltagssport.