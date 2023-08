Highlights zur Halbzeit

Mallorca-Stimmungskanone und Dirndl-Abend: Bilder vom Pforzheimer Oechsle-Fest

Am zweiten Wochenende war beim 36. Pforzheimer Oechsle-Fest Partystimmung angesagt. Trotz des zum Teil regnerischen Wetters feierten die Besucher am Freitagabend beim Sommerfest mit Mallorca-Stimmungskanone Peter Wackel. Am Samstag stand der traditionelle Dirndl-Abend auf dem Programm.