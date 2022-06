Mann schlägt in Pforzheim auf Frau ein – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Montag in Pforzheim offenbar aus heiterem Himmel eine Frau angegriffen. Dabei erlitt die 40-Jährige leichte Verletzungen.

Eine 40-Jährige hat sich bei einem Angriff am Montagmittag in Pforzheim verletzt. Laut Polizeiinformationen hielt sie sich gegen 13 Uhr in der Güterstraße beim Zähringer Platz auf. Plötzlich schlug dort wohl ein unbekannter Mann auf sie ein.

Durch die Attacke erlitt die Frau leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete sie vor dem Täter in Richtung Innenstadt.

Noch ist es der Polizei nicht gelungen, den Angreifer aufzuspüren. Nach Angaben der 40-Jährigen ist er etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe außerdem dunkle Haare, die an den Seiten kürzer seien.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.