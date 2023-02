Mann überfällt Tankstelle in Pforzheimer Innenstadt

Ein Mann hat in der Nacht zum Montag eine Tankstelle in Pforzheim überfallen. Wenig später fasste die Polizei in der Nähe einen Verdächtigen.

Am späten Sonntagabend hat ein Mann eine Tankstelle in der Pforzheimer Innenstadt überfallen. Der Vorfall in der Zerrennerstraße ereignete sich gegen 23 Uhr. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus.

Ein Verdächtiger wurde wenig später in der Nähe gefasst. Laut Augenzeugen war er zu Fuß auf der Flucht und wurde in der Nähe des Benckiserparks aufgegriffen.

Ein Sprecher der Polizei gab am Montagvormittag zunächst keine Auskunft zu dem Vorfall. Er verwies auf eine Pressemitteilung, die am Mittag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden soll. Er bestätigte aber, dass es in der Nacht einen Einsatz bei der Tankstelle gab.