Geselliges Pool-Turnier lockt Billard-Enthusiasten nach Pforzheim

Der Pforzheimer Billardverein richtet eine Serie von Billard-Turnieren aus, an denen jeder teilnehmen kann. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Nächster Termin am 4. Mai

Konzentriert laufen die Teilnehmer um die blauen Tische und schauen, wo die beste Stelle für ihren nächsten Stoß sein könnte. Mit dem Queue nehmen sie die weiße Kugel ins Visier und hoffen, dass sie anschließend in die richtige Richtung rollt, dass sie genau die farbige Kugel trifft, die anschließend in einer der Taschen verschwinden soll. In den meisten Fällen gelingt es meisterlich.

Bevor man eine neue Partie beginnt, gibt man sich die Hand und wünscht einander „Gut Stoß“. Neben sportlichem Können und einem gesunden Ehrgeiz spielen an diesem Tag auch Höflichkeit und Fairness eine große Rolle. 20 Mannschaften haben sich zum offenen Pool-Turnier des Pforzheimer Billardvereins angemeldet.

Beim Turnier am 4. Mai können sowohl Profis als auch Anfänger starten

Es ist das erste Turnier in diesem Jahr und soll nicht das einzige bleiben: Weitere sind geplant, das nächste schon am Samstag, 4. Mai. „Wir sind offen für jeden, der dazukommen will“, sagt Schriftführer Pascal Habiger und erläutert, dass alle teilnehmen dürfen, die sich vorher rechtzeitig und verbindlich anmelden – sowohl Profis als auch Anfänger.

An jedem ersten Samstag des Monats stellt der Pforzheimer Billardverein ein Turnier auf die Beine, bei dem die Spieler einzeln antreten. Gespielt werden dabei vor allem die Disziplinen 9-Ball oder 10-Ball, bei denen es vereinfacht gesagt darum geht, die Kugeln in aufsteigender Reihenfolge zu spielen.

Zusätzlich soll es über das Jahr verstreut einige weitere Turniere geben. Wie diese konkret aussehen, steht aktuell zwar noch nicht fest. Aber Ideen hat der Billardverein schon viele. Etwa für ein Mitternachtsturnier, das laut Habiger in der Vergangenheit immer gut angekommen ist.

Auch beim ersten offenen Turnier des Jahres ist die Stimmung unter den Teilnehmern an diesem Tag bestens. Gespielt wird die Disziplin 8-Ball mit zwei Personen pro Mannschaft, die immer abwechselnd an der Reihe sind. Stoßwechsel sagen Experten wie Habiger dazu.

Diesen Modus hat man bewusst gewählt, um das Ganze spannender und kommunikativer zu machen. Habiger sagt, Billard sei „ein Riesen-Kopfsport“, bei dem man pro Stunde locker 200 bis 300 Kalorien verbrenne.

Für ihn geht es dabei um die Suche nach dem perfekten Spiel und um das vorausdenkende Taktieren, das notwendig ist, damit am Ende genau das Ergebnis auf dem Tisch liegt, das man erreichen wollte. Für Habiger bilden die Turniere nicht nur Gelegenheiten zum sportlichen Wettstreit, sondern auch zum Austausch.

Denn viele der Spieler kennen sich schon länger und schätzen den freundschaftlichen Umgang untereinander. „Man trifft oft bekannte Gesichter“, sagt Habiger. Er spricht von einer „tollen Gemeinschaft“, die allerdings nicht eingeschworen, sondern immer offen für neue Mitspieler sei.

Der Verei hat seine Räume in der Pforzheimer Maximilianstraße

„Man wird bei uns schnell in die Gruppe aufgenommen“, sagt Habiger und betont, Billard sei ein integrativer und für alle Altersklassen geeigneter Sport. Der Schriftführer sieht in den Turnieren eine gute Werbung für den seit mehr als 30 Jahren existierenden Verein, der seine Räumlichkeiten seit 2010 in der Maximilianstraße hat.

Dort bietet der Verein neben acht Pool-Tischen auch drei Snooker-Tische, die sich unter anderem in der Größe und bei den Tascheneinläufen voneinander unterscheiden. Erst vor Kurzem wurden sie mit einem neuen Bezug und neuen Banden versehen. Zusätzlich wurden Tablets installiert, über die die Ergebnisse bequem vom Tisch aus an die Turnierleitung übermittelt werden können.

Wer dem Verein als aktives Mitglied beitritt, hat rund um die Uhr Zutritt zum Vereinsheim. Immer wieder finden dort gemeinsame Spiele statt, an denen auch der Austausch nicht zu kurz kommt. Zudem gibt es interne Vereinsmeisterschaften und eine interne Rangliste. Sie ist wie eine Pyramide aufgebaut und zeigt, wer gegen wen spielen darf.

Aktuell hat der Pforzheimer Billardverein mehrere Mannschaften im Ligabetrieb: beim Pool zwei in der Landes- und eine in der Kreisliga, beim Snooker jeweils eine in der Ober- und der Verbandsliga. Wer zu den Mannschaften gehört, wird immer gemeinschaftlich entschieden, bevor im September die Saison beginnt.