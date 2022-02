Bürger beschweren sich

Müll-Chaos in Pforzheim: 120-Liter-Tonnen erst im November wieder lieferbar?

Das Müll-Chaos mit den gelben Tonnen in Pforzheim hält an. Der Entsorger Knettenbrech + Gurdulic beteuert, Tonnen würden bereits ausgeliefert werden. Am Telefon sprechen ihre Mitarbeiter aber davon, dass manche Behälter erst im November verfügbar seien.