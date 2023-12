Nächster Verkauf bei Klingel: Schuhmarke Vamos geht an Weltbild

Die nächste Marke der insolventen und vor dem Aus stehenden Klingel-Gruppe wechselt den Eigentümer. Wie die Klingel-Saniererfirma Pluta bekanntgab, übernimmt die Weltbild D2C Group zum 31. Januar die Marke „Vamos“. Ziel sei, mit diesem Zukauf im Bereich gesunde Schuhe das Produktangebot der Weltbild-Marke Orbisana weiter auszubauen. Bereits im Juli hatte die Gruppe die Barfußschuh-Marke „Groundies“ erworben.

Die Transaktion habe der Gläubigerausschuss von Klingel einstimmig genehmigt. Nach der Marke „Klingel“ sowie „Mona“ (beide an Bader), „Happy size“, Miamoda (beide an Popken) sowie „Babista“ (an Vanderstorm Ventures) ist es die sechste von 13 zum Verkauf stehenden Klingel-Marken, die einen Abnehmer gefunden haben.

Vamos gehört seit 35 Jahren zu Klingel

Die Marke Vamos der Klingel-Gruppe umfasst Bequemschuhe für Damen und Herren. Auch Pflegeprodukte für Schuhe, Taschen, Geldbörsen, Gürtel und Handschuhe gehören zur Angebotspalette. Seit mehr als 35 Jahren gehört die Marke zur Klingel-Gruppe und wird in Deutschland, Schweiz, Niederlande und Österreich vertrieben.

Der Verkauf der einzelnen Marken ist wichtig und für uns auch eine Verpflichtung, die bestmöglichen Ergebnisse für die Gläubiger zu erzielen. Marcus Katholing

Geschäftsführer K-Mail Order GmbH

„Der Verkauf der Klingel-Marken schreitet voran. Das ist positiv zu bewerten. Wir sind zudem in aussichtsreichen Verhandlungen für weitere Marken der Gruppe“, erklärt Klingel-Geschäftsführer Cord Henrik Schmidt. Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing ergänzt: „Der Verkauf der einzelnen Marken ist wichtig und für uns auch eine Verpflichtung, die bestmöglichen Ergebnisse für die Gläubiger zu erzielen. Vor diesem Hintergrund freut mich die erneut erzielte Einigung.“

Vamos verstärkt die Marke Orbisana bei Weltbild

„Für die Weltbild D2C Group liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Megatrend Gesundheit, in dem wir auch durch Akquisitionen weiter expandieren wollen. Der Gesundschuhanbieter Vamos passt ideal zu unserer Marke Orbisana“, erläutert Christian Sailer, der CEO der Weltbild D2C Group. „Die Kunden von Vamos können sich darauf verlassen, dass die bewährte Qualität, für die Vamos bekannt ist, weiterhin im Mittelpunkt stehen wird.“

Die Weltbild D2C Group, die sich vollständig im Eigentum der Düsseldorfer Droege Group befindet, ist einer der größten Multikanal-Händler im Bereich von Media- und Non-Media-Produkten in der DACH-Region und eine bekannte Buchhandelsmarke. Sie betreibt mit ihren Marken Weltbild, Gärtner Pötschke, Orbisana, teNeues, tausendkind, Jokers, bücher.de, D2C Recommerce eine der führenden Direct-to-Consumer-Plattformen (D2C) im deutschsprachigen Raum.