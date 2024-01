Während es in Pforzheim in der Silvesternacht relativ ruhig blieb, mussten die Feuerwehren im Enzkreis wegen kleinerer Brände oft ausrücken.

„Der ganz normale Wahnsinn“, beschreibt Martin Müller die Lage am Neujahrsmorgen. Mit acht Einsatzkräften und mehreren Kehrmaschinen entfernte der Vorarbeiter der Stadtreinigung ab 6 Uhr morgens die Hinterlassenschaften an den Hotspots in der Stadt wie Waisenhausplatz, Nordstadtbrücke oder Turnplatz.

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und in der Fußgänger sieht es wild aus: Reste von Raketen und Knallern, wohin das Auge blickt. Aber: „Das ist noch moderat“, winkt Müller ab. Richtig heftig sei die Lage in der Holzgartenstraße.

Um 9 Uhr morgens hatten die Arbeiter schon drei Ladungen an Silvestermüll zum Abladeplatz am Mühlkanal gefahren. Dennoch: „Vergangenes Jahr, kurz nach Corona, war es mehr“, ist der Eindruck von Nicolae Balind, der vor dem Rathaus Müll einsammelt.

Auch über 40 Mitglieder Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde Pforzheim war am Neujahrsmorgen fleißig. Sie sammelten zehn Säcke voller Silvestermüll im Benckiserpark ein. Nach einer Dreiviertelstunde waren die Aufräumarbeiten erledigt. „Es war nicht viel los“, sagt der Gemeindevorsitzende Toqeer Sohail Ahmad.

Die Gemeinde macht die Putzaktion, die in diesem Jahr von Usman Mubashar geleitet wurde, schon seit vielen Jahren. Dabei gehe es um das Miteinander und Nachbarschaftlichkeit – und darum, etwas für die Umwelt zu tun, erklärt der Gemeindevorsitzende.

Es war eine ganz normale Silvesternacht. Robert Odelga

Pforzheimer Polizei

„Es war eine ganz normale Silvesternacht“, sagt Robert Odelga von der Pforzheimer Polizei. Zehn Brände habe es in Pforzheim und im Enzkreis gegeben. Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums, zu dem auch die Landkreise Calw und Freudenstadt zählen, waren es insgesamt 218 Einsätze.

Ausrücken musste die Feuerwehr vor allem wegen Bränden von Hecken und Mülltonnen oder Gegenständen auf dem Balkon. Herausragend sei allein ein Heckenbrand am Steinackerweg auf dem Pforzheimer Sonnenhof. Außerdem habe eine Gartenhütte in der Walther-Rathenau-Straße Feuer gefangen.

Kurz vor Mitternacht habe es einen Brand auf einem Balkon in der Leopoldstraße in der Pforzheimer Innenstadt gegeben, so Odelga. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Relativ ruhig sei die Nacht gewesen, da es weder zu Unfällen mit Pyrotechnik noch zu Angriffen auf Polizisten gekommen sei.

Viele kleine Brände im Enzkreis

Im Enzkreis dagegen hatten die Feuerwehren durch viele kleine Brände eine unruhige Nacht.

Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr aus Mühlacker zu einer brennenden Hecke in die Uhlandstraße gerufen. Das Feuer war jedoch beim Eintreffen der Kräfte gelöscht.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Kieselbronn rückten die Feuerwehrkräfte gegen 1 Uhr zu einem brennenden Holzverschlag ,,Am Rieble“ aus. In Niefern-Öschelbronn brannte kurz nach 1 Uhr Müll in einer Hecke.

Gegen 1.40 Uhr fuhren die Kräfte aus Mühlacker-Lomersheim erneut los: Mehrere Mülltonnen wurden durch Silvesterböller in Brand gesteckt. Die Polizei hat in mehreren Fällen die Ermittlungen wegen Brandstiftung durch Feuerwerkskörper aufgenommen.

Mühlacker-Lienzingen: Rakete explodiert in der Hand

Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes habe in Pforzheim und im Enzkreis zum Jahreswechsel einiges zu tun, bilanziert Daniela Kneis, Pressesprecherin des DRK-Kreisverbands Pforzheim-Enzkreis.

Die Einsätze seien „silvestertypisch gewesen, aber nicht Außergewöhnliches“, so Kneis. Kurz nach Mitternacht sei ein Rettungswagen nach Lienzingen gefahren. Einer Person sei eine Rakete in der Hand explodiert. Die Folge: Verletzungen an Hand und Gesicht.

Für Silvester habe es wenige Einsätze wegen übermäßigen Alkoholkonsums gegeben, so Kneis. Bei sechs Einsätzen mussten nur zwei Patienten ambulant versorgt werden.

Jugendliche mit Handverletzungen in der Notaufnahme

Auch die Notaufnahme im Pforzheim Helios Klinikum berichtet von einer verhältnismäßig ruhigen Silvesternacht.

Auffällig sei gewesen, dass nach Mitternacht viele Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren mit Handverletzungen und Verbrennungen im Hand- und Fingerbereich in die Notaufnahme kamen, teilt Pressesprecherin Christina Schwara mit.

Der Feinstaub-24-Stunden-Mittelwert lag am Neujahrsmorgen bei sieben Mikrometer (µg/m3). Er wird von der Messstation in der Wildbader Straße in Pforzheim gemessen. Der Immissionsgrenzwert beträgt 50 µg/m3 (Tagesmittelwert) bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr, schreibt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) auf ihrer Internetseite.