Pforzheim verwandelt sich am 4. Mai in eine riesige Partyzone. Prominente DJs und ein vielfältiges Musikangebot erwarten die Nachtschwärmer.

Am 4. Mai ist es wieder so weit: Für eine ganze Nacht wird das Areal um den Pforzheimer Schlossberg zu einer großen Party-Arena. Im elften Jahr ihres Bestehens fährt Veranstalter Philipp Broll bei seiner Barparade 2024 alles auf, was Nachtschwärmer für eine heiße Partynacht brauchen. Geht es nach seinem Willen, soll das Event die Jubiläums-Barparade vom vergangenen Jahr noch übertreffen.

Die Ankündigung klingt vielversprechend: 24 Locations, 24 DJs und Künstler, Promis und tausende Gäste – und das alles auf einer einzigen Party. Nach dem Barparade-Jubiläum im vergangenen Jahr verwandeln sich Cafés, Bars und Restaurants im Schlossbergareal erneut in eine große Clubmeile.

DJs und prominente Gäste werden dort bis in die Morgenstunden in einer gemeinsamen Partyzone zusammen feiern. An Musikstilen sollte für jeden etwas dabei sein: von Pop und Rock, Hip-Hop, Musik der 80er und 90er bis hin zu modernen Elektroklängen.

Verkehrssperren und Sicherheitsmaßnahmen

Der Schlossberg wird für die Barparade in dieser Nacht für den Verkehr komplett gesperrt sein. Auf dem digitalen Parkleitsystem wird auf die Barparade hingewiesen. Rund um die Innenstadt sind laut Veranstalter ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.

In diesem Jahr wird auch eine Fahrspur am Bahnhofsplatz vor dem Café Ozon und dem Schlosskeller gesperrt. „Das hat einerseits Sicherheitsgründe, bringt aber auch einen gewissen Charme“, sagt Broll. Die Besucher der Partymeile haben so mehr Platz für das Feiern unter freiem Himmel.

Der Organisator kennt mittlerweile die Wünsche seines Publikums. Zwar fänden die DJ-Auftritte in den Clubs statt, „aber mindestens die Hälfte des Geistes der Barparade ist das Draußen-Sein“, so Broll. Sein Konzept hat er auch schon anderswo ausprobiert. In Pforzheim findet er allerdings ideale Bedingungen für das Party-Event: „Es war schwer, Städte zu finden, in denen die Gastronomie so eng beieinander liegt wie hier.“

Die Pforzheimer Barparade scheint beim Partyfans der Region mittlerweile eine echte Institution geworden zu sein und entwickelt sich immer mehr auch zu einem Treffpunkt von Stars und Sternchen. Mehrere tausend Besucher erwartet der Veranstalter am 4. Mai.

Laut Broll sind die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Das liege auch an der Streuung durch die Werbepartner SWR3 und Volksbank. Stammten die Besucher anfangs vorwiegend aus Stadt und dem Kreis, kommen sie nun auch aus den Regionen Karlsruhe und Bruchsal. Broll: „Es wird immer mehr. Bald wird es vermutlich etwas eng“.

Bereits seit Anfang Januar laufen die Planungen zur Barparade. Broll managt alles im Alleingang, setzt aber auf professionelle Helfer. Technik und Sicherheit liegen in den Händen von Spezialfirmen. Hier bleibt nichts dem Zufall überlassen.

Mehrere Promis erwartet

Auch dieses Jahr lockt die Barparade wieder mit Prominenten. Sie sind das besondere Sahnehäubchen auf dem Event. Beim offiziellen „Barparade Warm-Up“ von 20 bis 22 Uhr im Riva will Sänger Daniel Muñoz mit seinem Barparade-Song 2024 und einer Musikmischung aus Schlagern und spanischen Einflüssen die ersten Gäste in Partystimmung versetzen. Dazu gibt’s Drinks und Leckereien.

Aus den USA kommt Noah Becker, der als DJ die Como-Bar zum Tanzen bringen will. Sky-Moderator Riccardo Basile wird sich mit den Fußballstars Patrick Owomoyela und Roman Weidenfeller unter das Partyvolk mischen. Einen VIP-Bereich gibt es nicht. Die Promis feiern mit den Besuchern. Neben den angekündigten Stars sollen noch weitere hochkarätige Überraschungsgäste mit dabei sein. Wer das sein wird, bleibt noch streng geheim.

Bei Broll laufen zurzeit bereits die Planungen für ein ganz neues Event, das am 19. Oktober stattfindet: die „Liveparade“. Mit diesem Nachfolger des „Nightgroove“ will er die Fans echter Livemusik ansprechen. Mehr als ein Dutzend Kneipen und Clubs der Innenstadt werden dann zu Konzertbühnen.