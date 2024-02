Pforzheimer Klingel-Gruppe verkauft „Impressionen“ an Witt

Die Klingel-Gruppe hat die Marke Impressionen an die Witt-Gruppe veräußert. Dies teilten Klingel und Witt am Montag mit. Witt hat vor Kurzem erst die Marke Wenz gekauft. Der Gläubigerausschuss habe dem Verkauf einstimmig zugestimmt. Die Zustimmung der Kartellbehörde steht noch aus. Die Impressionen Versand GmbH ist seit 2017 eine Tochtergesellschaft der Klingel-Gruppe und befindet sich seit Mai 2023 in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Das Unternehmen hat über den eigenen Onlineshop Mode-, Wohn- und Dekorationstrends für die Kunden angeboten.

Impressionen stellte den operativen Geschäftsbetrieb wie die Muttergesellschaft Klingel Ende Januar 2024 ein.

Witt ist auf Frauen 50plus spezialisiert

Die Witt-Gruppe ist auf die weibliche Zielgruppe 50plus spezialisiert. Mit acht Vertriebsmarken und 22 Online-Shops in Deutschland, Europa und den USA und rund 110 Filialen sowie mehr als 3.700 Mitarbeitern ist das Unternehmen eine der größten Textilhandelsgruppen in diesem Marktsegment.

Nachdem die Witt-Gruppe erst kürzlich Wenz in ihr Portfolio aufgenommen hat, erweitert der Textilhandelsspezialist nun sein Portfolio um Impressionen und erwirbt die Mode- und Livingmarke und die Domain.

Patrick Boos, CEO der Witt-Gruppe, freut sich über die Integration der Marke: „Unser Ziel ist es, zusätzlich zur Mode den Bereich Living zu stärken und auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass der Kauf der Marke Impressionen hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten wird.“

Ich freue mich, dass Impressionen bei einer so erfahrenen Unternehmensgruppe wie der Witt-Gruppe untergekommen ist. Marcus Katholing

Geschäftsführer Klingel

Klingel-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing sagt: „Wir konnten eine weitere Marke verkaufen. Das ist eine tolle Leistung und vor allem dem Team zu verdanken. Ich freue mich, dass Impressionen bei einer so erfahrenen Unternehmensgruppe wie der Witt-Gruppe untergekommen ist.“

Klingel hat den Betrieb eingestellt

Die K-Mail Order GmbH & Co. KG, die Hauptgesellschaft der Klingel-Gruppe mit Sitz in Pforzheim, befindet sich seit Mai 2023 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der operative Geschäftsbetrieb mit Bestellmöglichkeiten lief bis Ende Januar 2024. Seither verkauft die Gruppe keine Produkte mehr an die Kunden. In den kommenden Monaten kümmern sich die Mitarbeiter um die Abwicklung von Retouren und Serviceanfragen. Zudem wird die Gruppe das sonstige Anlagevermögen in den kommenden Monaten verkaufen.