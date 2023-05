Machbarkeitsstudie vorbereitet

Pforzheimer Start-up setzt auf wiederverwendbare Verpackung

In wenigen Monaten will das Start-up wir.kiste.kreis in Bruchsal testen, ob seine Idee der nachhaltigen Verpackung auch im Alltag der Verbraucher funktioniert. Gespräche mit Partnern aus dem Bereich Versandhandel laufen bereits.