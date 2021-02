Durch die unerwartete Interpretation des Landes dürften in Pforzheim weiter Ausgangssperren gelten. Der konkrete Beschluss ließ am Mittwochabend aber mal wieder auf sich warten.

An der Fortsetzung der nächtlichen Ausgangssperre führt für die Menschen in Pforzheim wohl noch kein Weg vorbei. Dabei ahnte man noch am Dienstagmorgen in der Pressestelle im Rathaus nicht, dass da was auf die Stadt zukommen würde.

Am Montag waren die nächtlichen Verbote gerichtlich gekippt worden. Das Land hatte daraufhin verlauten lassen, dass es für „Hotspots“ eine neue Regelung geben solle.

Dass der dehnbare Begriff „Hotspot“ diesmal wieder für Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz ab 50 und damit auch für Pforzheim mit einem aktuellen Wert von 77 greifen würde, war da noch nicht absehbar.