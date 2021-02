Nachklang zum 23. Februar

Positive Reaktionen auf digitalen Gedenktag in Pforzheim

Das digitale Gedenken war friedlich und würdig – und es wurde im Internet angenommen, so die Bilanz am Tag nach dem Jahrestag der Zerstörung. Was in Zukunft beim Pforzheimer Gedenktag digital geht und was nicht, bedarf einer genaueren Auswertung.