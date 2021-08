Prozess um Mord an Pforzheimer Schmuckhändler hat ein Nachspiel

Das Pforzheimer Brüder-Duo hat beim Mordprozess im vergangenen Jahr am Landgericht Karlsruhe eine Rolle gespielt. Der Goldschmied und der Fasser standen in engem geschäftlichem Kontakt zu dem Edelsteinhändler aus dem Landkreis Calw, der wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Gemeinsam hatten sie ein Schmuckprojekt geplant. Dann kam aber am 21. Juni 2019 der Mord dazwischen.

Wie mehrfach berichtet, lud der damals 36-jährige Edelsteinhändler den Pforzheimer Schmuckhändler zu einem Arbeitsessen in sein Pforzheimer Büro. Was sich genau bei dem Essen abgespielt hat, konnte die Schwurgerichtskammer während der 22 Prozesstage nicht hundertprozentig klären.

Fest stand für die Kammer jedoch, dass der Edelsteinhändler den 20 Jahre älteren Geschäftspartner mit K.-o.-Tropfen erst betäubt und dann erstickt hat. Das Motiv für den Mord blieb unklar, weil sich der Angeklagte nie zum Kerngeschehen geäußert hat.