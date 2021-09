Vom Unfallort entfernt

Radfahrer in Pforzheim erfasst 76 Jahre alte Fußgängerin auf Gehweg

Die Polizei in Pforzheim sucht nach Hinweisen zu einem knapp 35 Jahre alten Fahrradfahrer, der am Mittwochmorgen in der Hachelallee eine Fußgängerin angefahren haben soll. Der Mann war vermutlich mit einem E-Bike unterwegs.