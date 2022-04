Schwerer Unfall nach Verfolgungsfahrt in Pforzheim

Polizeieinsatz in Pforzheim: Bei einer Verfolgungsfahrt kam es am frühen Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Angaben hat sich am Dienstagabend nach einer Verfolgungsfahrt in Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw sei dabei um kurz nach 19 Uhr von einem Streifenwagen in der Straße Kurze Steig in Richtung B10 verfolgt worden.

Dabei kollidierte er an der Kreuzung zur Kelterstraße (B294) mit einem weiteren Pkw. Verletzte gab es nach ersten Polizeiangaben nicht.

Zu den Hintergründen der Verfolgungsfahrt und zu der Frage, ob es Festnahmen gegeben habe, konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kreuzung der Kurze Steig/Martin-Niemöller-Straße mit der Kelterstraße (B294) ist derzeit in alle Richtungen gesperrt.