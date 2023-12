So fahren Busse und Bahnen im Raum Pforzheim an den Feiertagen

Über Weihnachten und zum Jahreswechsel verkehren Busse und Stadtbahnen in und um Pforzheim mit einem reduzierten Angebot.

ÖPNV an Weihnachten

Die Stadtbusse, Regionalbusse, Stadtbahnen und Züge fahren an den Feiertagen nach dem Sonntags-Fahrplan. Das teilt der Verkehrsverbund Pforzheim/Enzkreis (VPE) mit.

Das bedeutet ein reduziertes Angebot an Heiligabend (24. Dezember), an den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember), Neujahr (1. Januar) und Heilige Drei Könige (6. Januar).

Stadtbus Mühlacker fährt an Heiligabend und Silvester gar nicht

Zum Teil verkehren die Regionalbusse an Heiligabend und Silvester nur bis zum späten Nachmittag, die Stadtbusse in Pforzheim nur bis circa 20 Uhr, so der VPE.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr ist bei den Stadtbussen Betriebsbeginn erst um etwa 8 Uhr. Der Stadtbus Mühlacker verkehrt an Heiligabend und Silvester gar nicht.

Eine Ausnahme sind die Moonlightbusse der Linie 743 Pforzheim – Schömberg und zurück. Diese fahren auch in der Silvesternacht auf Neujahr um 1.08 Uhr und um 3.15 Uhr ab Pforzheim und um 0.00 Uhr sowie um 2.10 Uhr ab Schömberg.