Brachliegendes Großareal

Sondersitzung zur Zukunft: Stadt Pforzheim will die alte Papierfabrik übernehmen

Pforzheim will dem Areal der alten Papierfabrik in Dillweißenstein neues Leben einhauchen. Sie setzt dabei auf ein Vorkaufsrecht. Der Rechtsanwalt des Eigentümers bringt sich schon in Stellung.