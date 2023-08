Die B294 rund um Birkenfeld wird am Montag an zwei Stellen voll gesperrt. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten dazu zusammengetragen.

Die Bundesstraße wird an zwei verschiedenen Stellen voll in beide Richtungen gesperrt. Das eine ist die Strecke zwischen Pforzheim (Wildbader Straße) und Birkenfeld. Das andere ist die Verlängerung der B294 hinter Birkenfeld (Zeppelinstraße) Richtung Neuenbürg bis zum Abzweig Grösseltal/Engelsbrand. Diese wird allerdings nur unter der Woche von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr gesperrt.

Die Sperrung der Verbindung Birkenfeld-Pforzheim beginnt am Montag, 14. August, und soll voraussichtlich bis Freitag, 8. September, andauern. Die Sperrung der Strecke nach Neuenbürg beginnt etwa zeitgleich am 14. August, endet aber bereits eine Woche vorher am 1. September.