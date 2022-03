Stadt Pforzheim sucht Sprachmittler und Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine

In dieser Woche sind der Stadt Pforzheim noch keine Geflüchteten aus der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe zugewiesen worden.

„Alle Menschen, die wir aktuell in der Jahnhalle unterbringen, können daher momentan noch relativ zügig in die kommunale Unterkunft in der Paul-Löbe-Straße umziehen“, wird Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Dies ist nur möglich, weil wir frühzeitig angefangen haben, die oberen Stockwerke der Paul-Löbe-Straße auszustatten.“

Insgesamt 200 Plätze stehen dort zur Verfügung, die aber schnell voll belegt sein könnten. Nach weiterem Wohnraum wird intensiv gesucht.

Pforzheimer Sozialbürgermeister rechnet mit Zunahme von Flüchtlingen

Auch Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP) ist überzeugt, dass der Zustrom an Menschen sehr schnell zunehmen wird. „Schon jetzt erhalten 595 Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insgesamt haben wir mit 1.273 Leistungsbeziehern den Höhepunkt der Geflüchtetenkrise 2015/16 schon nach wenigen Wochen fast erreicht.“

Einen so hohen Zugang in den Leistungsbezug habe es innerhalb eines Monats noch nie gegeben, so Fillbrunn. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 715 ukrainische Geflüchtete in der Gesamtstadt registriert. Der Großteil davon wohnt nach wie vor privat, weshalb es laut Stadt eine gewisse Dunkelziffer nicht gemeldeter Personen gibt.

Das städtische Gebäudemanagement hat in den vergangenen Wochen verschiedene Immobilien besichtigt und Angebote eingeholt. Konkret geprüft wird aktuell ein ursprünglich vor allem für Studierende gedachter Neubau mit 150 Plätzen. Zudem hat der Stab die Anmietung eines ehemaligen Fitnessstudios beschlossen, das mit 60 möglichen Feldbetten voraussichtlich ab 4. April zur Verfügung stehen wird.

Die Stadt prüft derzeit auch die Anmietung von Containern und potenzielle Standorte dafür. Neben Eigentümern von Großimmobilien wurden auch Pensionen und Hotels kontaktiert.

Pforzheim sucht ehrenamtliche Helfer

Boch und Fillbrunn bitten Menschen, die sich gerne als ehrenamtliche Sprachmittler engagieren wollen, sich bei der Stadt zu melden. Es gehe etwa um Unterstützung bei Sprechstunden in Unterkünften, der Registrierung bei der Ausländerbehörde, der Beantragung von Asylbewerberleistungen im Sozialamt, ärztlichen Sprechstunden des Gesundheitsamts im Alten Zollamt oder Umzüge in private Wohnungen.

Interessierte können sich unter Angabe Ihrer Kontaktdaten und möglichen Zeitfenstern per E-Mail an ukraine@pforzheim.de oder telefonisch an die Ukraine-Koordination unter (0 72 31) 39 34 94 wenden.