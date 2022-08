Starker Auftakt stimmt auf das Oechsle-Fest in Pforzheim ein

Die Pause ist vorbei: Das Oechsle-Fest auf dem Pforzheimer Marktplatz startet wieder durch. Wie sehr es gefehlt hat, das wurde bei der Eröffnung am Freitagabend deutlich: Hunderte Besucher waren gekommen und kaum ein Platz blieb noch frei. Oliver Reitz, Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), Wirtesprecher Frank Daudert und der Erste Bürgermeister der Stadt Pforzheim, Dirk Büscher (CDU) eröffneten das Fest im Beisein der Weinhoheiten Sofia Hartmann (Weinprinzessin badische Bergstraße), Tamara Elbl (Württemberger Weinkönigin) und Nadine Schmid (Weinkönigin von Keltern).

Wieder Leben in der Pforzheimer Innenstadt

„Ich glaube, das Oechsle-Fest ist ein Fest für all diejenigen, die ins Leben verliebt sind“, betonte Reitz. „Man sieht ja heute Abend, wie toll der Marktplatz schon gefüllt ist.“ Das Leben kehre zurück in die Innenstadt von Pforzheim, freute sich Reitz, und am besten soll das in den nächsten Tagen auch so weitergehen.

„Wir knüpfen an gute alte Zeiten an und werden eine tolle Zeit haben.“ Nicht zuletzt die Wirte mit ihrem Angebot sollen es möglich machen. Die Besucher werde auch dieses Mal wieder all das erwarten, was sie schon seit vielen Jahren mit dem Oechsle-Fest verbinden, sagte Reitz: „Ein gutes Zusammenspiel aus guter Küche, feiner Kulinarik mit vielen Spezialitäten und auserlesenen Weinen aus der Region.“

Dazu wird es jeden Tag ein Musikprogramm auf der Bühne geben. Echte Fans können sich zudem ein Oechsle-Tattoo holen, das allerdings auf tausend Stück limitiert ist. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Auch vegetarische Gerichte im Angebot

Von den früheren Klassikern und schweren Gerichten ist man in diesem Jahr etwas weggegangen und hat auch viele Salate und vegetarische Gerichte im Angebot, kündigte Daudert bei der Eröffnung an.

„Wir haben uns quasi nach der Zeit gerichtet. Ich glaube, dass das ganz gut angenommen wird.“ Von der Lachsforelle über die Ente bis zu Kässpätzle und Schupfnudeln sei für jeden etwas dabei, versicherte der Wirtesprecher.

Schwierige Suche nach Personal

Schwierig sei es in diesem Jahr allerdings gewesen, ausreichend Personal zu finden, „weil sich viele Bedienungskräfte nicht so gemeldet haben“ wie in früheren Jahren, wenngleich auch die Cousine oder die kleine Schwester mitgebracht worden seien. „Wir sind froh, dass wir einigermaßen unser Personal am Start haben“, betonte Daudert.

Dankbar sei man auch der Stadt gewesen, dass die Wirte drei Tage früher aufbauen durften. „Das war sehr wichtig für uns, weil man das eine oder andere nochmal nachjustieren musste.“ Die Abnahme sei dann entspannt und „ein tolles Miteinander“ gewesen, so Daudert.

Die Leute werden ihren Spaß haben. Dirk Büscher, Erster Bürgermeister

„Dass wir die nächsten zwei Wochen wieder ein tolles Oechsle-Fest haben“, das erwartet auch der Erste Bürgermeister der Stadt. „Es zeichnet sich ab, dass wir ein tolles Programm und eine tolle Stimmung haben werden. Die Leute werden ihren Spaß haben“, erklärte Büscher. Die Besucher, empfahl er, sollen sich beim Oechsle-Fest wohlfühlen „und deswegen bin ich auch froh, dass das Oechsle-Fest wieder durchstarten kann.“