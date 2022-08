Ein Festival, ein Volksfest und viel mehr - Unternehmungslustigen wird es dieses Wochenende sicherlich nicht langweilig. Welche Veranstaltungen ihnen in der Region geboten werden.

Was vom 18. bis 21. August los ist

Einschränkungen gibt es keine mehr. Sowohl die Karlsruher Schlosslichtspiele als auch das Pforzheimer Oechsle-Fest können an die Zeit vor der Corona-Pandemie anknüpfen.

Die beiden mehrwöchigen Veranstaltungen beginnen jetzt. Zudem gibt es dieses Wochenende in der Region Konzerte, Schauspiel und Ausstellungen.

Die BNN stellen eine Auswahl besuchenswerter Veranstaltungen vor.

In Karlsruhe beginnen die Schlosslichtspiel

„music4life“ lautet das Motto der Karlsruher Schlosslichtspiele 2022. Sie beginnen diesen Donnerstag, 18. August, und sollen in den nächsten vier Wochen daran erinnern, wie wertvoll Musik ist – dass sie für Lebensfreude steht und selbst Leid etwas abmildern kann.

Los geht es diesen Donnerstag und in den folgenden drei Tagen jeweils um 21.15 Uhr. Die Fassade des Karlsruher Schlosses dient an jedem der vier Abende als Projektionsfläche für elf Lichtershows, die letzte wird jeweils um 23.10 Uhr gezeigt.

Das Programm setzt sich aus älteren sowie sechs neuen Videoprojektionen zusammen. Zu den neuen Produktionen zählt etwa „Refraiming the Structures“ von Leonie Oridt. Die Dortmunder Künstlerin und Informatikerin schuf mit ihrem Werk eine Liebeserklärung an Karlsruhe als Ort der ersten in Deutschland empfangenen E-Mail.

Weitere Details zum Programm sind unter www.schlosslichtspiele.info zu finden. Der Eintritt ist frei.

Pforzheim feiert Oechslefest

Am Freitag, 19. August, fällt in Pforzheim der Startschuss für das 35. Oechsle-Fest. 17 Tage lang wird in der Innenstadt wieder kräftig gefeiert. Und dies mit badischen und schwäbischen Spezialitäten, gutem Wein und natürlich viel Musik. Bis 4. September unterhalten verschiedene Künstler täglich die Besucher.

Die Band Cherrylane steht diesen Freitag auf der Bühne vor dem Rathaus. Sie heizt von 17.30 bis 23 Uhr dem Publikum ein. Am nächsten Tag, sprich am Samstag, 20. August, holen Amy Sue & Friends zur selben Uhrzeit die 1990er Jahre nach Pforzheim zurück. Die vierköpfige Band kommt mit DJ Jan Zipperer, Partystimmung ist also angesagt.

Beste Unterhaltung gibt es auch am Sonntag, 21. August: Das Duo Karibik will von 12 bis 16 Uhr mit Walzer, Cha-Cha-Cha und Polka für gute Laune sorgen. Ab 17.30 Uhr gehört dann Südlife für viereinhalb Stunden die Bühne, das Duo hat Volksmusik, Schlager und Pop im Gepäck.

Die Lauben auf dem Marktplatz sind diesen Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag ist eine Stunde früher Schluss. Weitere Infos unter www.ws-pforzheim.de.

Schlager und Rock’n’Roll in Ötigheim

Zwei Stars haben sich für dieses Wochenende in Ötigheim angesagt. Beatrice Egli gastiert am Freitag, 19. August, bei den Volksschauspielen. Die Schweizer Schlagersängerin wurde in Deutschland 2013 bekannt, als sie bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann. Seither ist die 34-Jährige in der Schlager-Szene eine feste Größe. Ihr Konzert auf der Freilichtbühne beginnt um 20 Uhr.

Für das Lebensgefühl früherer Generationen steht Peter Kraus. Er begann seine Karriere in den 1950er Jahren. Sein Name ist eng mit dem Rock’n’Roll verbunden. Mit 83 Jahren tourt er nun mit seinen Hits durch Deutschland und kommt dabei auch nach Ötigheim - am Samstag, 20. August. Beginn ist um 20 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter www.volksschauspiele.de.

Kammertheater Karlsruhe spielt Bauernhof-Komödie

Letzte Gelegenheit: Das Kammertheater Karlsruhe , Herrenstraße 30/32, spielt noch zweimal „Käthe holt die Kuh vom Eis“ – diesen Donnerstag um 19.30 sowie am Sonntag, 21. August, um 18 Uhr.

Die Komödie handelt von einer rüstigen Bäuerin, Stadtflüchtern und allerlei Verwicklungen um einen heruntergewirtschafteten Hof. Sie stammt aus der Feder des Kammertheater-Intendanten William Danne.

Weitere Infos und Tickets unter www.kammertheater-karlsruhe.de. Einen Vorgeschmack gibt ein Video auf der Internetseite des Theaters.

„Maler des Heiligen Herzens“ im Museum Frieder Burda in Baden-Baden

Sie arbeiteten als Zöllner, Postbote und Gärtner, waren als Haushälterin und Jahrmarkt-Ringer tätig. Und die Malerei war für sie eher ein Hobby. Doch die Werke von Henri Rousseau, Louis Vivin und André Bauchant sowie Séraphine Louis und Camille Bombois beeindruckten den deutschen Kunsthistoriker Wilhelm Uhde so, dass er sie 1928 in einer Ausstellung zusammenführte. „Maler des Heiligen Herzens“ nannte er die fünf Franzosen.

Das Museum Frieder Burda zeigt deren Bilder derzeit in seinem Haus in der Lichtentaler Allee 8B. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Führungen gibt es am Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, jeweils um 11 und 15 Uhr.

Weitere Infos unter www.museum-frieder-burda.de und Telefon (07221) 398980.