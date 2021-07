Weil er einen Mitbewohner in einer Pforzheimer Asylunterkunft mit einem Messer attackiert haben soll, steht ein 33-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ein Gutachter bescheinigt dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie.

Verhandlung am Landgericht Karlsruhe

„Geh mal töten“ habe ihm die Stimme eingeflüstert. Deshalb habe er zum Küchenmesser gegriffen und auf den Mann eingestochen, sagte der Angeklagte, der sich wegen versuchten Mordes und Körperverletzung vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten muss. Aber eigentlich habe er sich nur gewehrt, denn der 30-jährige Mitbewohner habe an seine Tür in der Pforzheimer Asylbewerberunterkunft in der Adolf-Richter-Straße geklopft und ihn mit einem Messer bedroht, sagte der Angeklagte – übersetzt von einem Dolmetscher – vor dem Schöffengericht aus.

Streit habe es vor dem Tag der Tat, dem 21. Februar 2021, schon öfter zwischen den beiden jungen Männern gegeben. Einmal hätten sie sich sogar geprügelt.

Laut Staatsanwältin Christine Roschinski hat der 33-jährige Angeklagte den Mitbewohner in der Unterkunft attackiert und ihm mit einem Messer mehrere Verletzungen zugefügt. Das Opfer flüchtete über die Feuertreppe, der Angeklagte verfolgte ihn mit dem Messer und stach ihm in Kopf, Hals und Nacken. Er habe den Tod des Mannes in Kauf genommen, sagte die Staatsanwältin.