Bebauungsplan „Am Nagoldhang“

Streit im Edelviertel beigelegt: Pforzheims reichste Familie gibt Großprojekt auf

Das umstrittene Großbauprojekt eines vermögenden Pforzheimers ist vom Tisch. Der Investor hat sein Areal in bester Lage an einen Nachbarn verkauft. Hintergrund ist eine gütliche Einigung in besseren Kreisen.