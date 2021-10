Tatverdächtige bei illegalen Graffitis in Pforzheim festgenommen

Durch die Aussage eines aufmerksamen Zeugen sind am späten Donnerstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen worden, die eine Bushaltestelle in Pforzheim mit Graffitis besprüht haben sollen.

Zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit illegalen Graffitis Bushaltestelle Zähringerallee in der Hohenzollernstraße wurden am späten Donnerstagabend in Pforzheim festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die mutmaßlichen Täter durch den Anruf eines Zeugen gegen 22.30 Uhr ausfindig gemacht werden.

Die jungen Erwachsenen, ein 19-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau, wurden in einem Linienbus im Besitz von Graffitistiften gefunden. Nach Aussage des Zeugen waren es drei Täter, die die Bushaltestelle besprühten. Der Dritte von ihnen, ebenfalls ein junger Mann, konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Revier gebracht. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.