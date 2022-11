Umbau an Pforzheimer Radverkehrsachse: Vollsperrung an der Westlichen

An der Radverkehrsachse in Pforzheim schreitet der Umbau voran. Wieso ein Teil der Straße jetzt aber für zwei Wochen voll gesperrt werden muss.

Nach 20 Monaten Bauzeit steht die Fertigstellung und Freigabe eines weiteren großen Streckenabschnitts in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zwischen Hans-Sachs-Straße und Maximilianstraße kurz bevor.

Wie die Stadt mitteilte, müssen die Kreuzung Hans-Sachs-Straße und Westliche Karl-Friedrich-Straße sowie die Fahrbahnen bis hin zur Kreuzung Maximilianstraße wegen Asphaltarbeiten in beide Fahrrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am 28. November und dauert voraussichtlich zwei Wochen.

Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert und verläuft weiträumig über die Habermehlstraße beziehungsweise Kelterstraße. Da während dieses Zeitraums auch Parkmöglichkeiten entfallen, besteht die Möglichkeit auf den Messplatz auszuweichen.

Aus Sicherheitsgründen: Vollsperrung der Straße

Der bisherige Bauablauf war so konzipiert, dass Arbeiten lediglich am Straßenrand stattfanden, um den Verkehr stadteinwärts gewährleisten zu können. Die anstehenden Arbeiten erforderten allerdings aus Sicherheitsgründen eine Vollsperrung des Straßenabschnitts, so die Mitteilung.

Im weiterführenden Abschnitt der Westlichen zwischen Maximilianstraße und Kelterstraße werden im Vorfeld der Asphaltarbeiten Leitungsarbeiten für die Stadtwerke Pforzheim beginnen. Diese finden ihre Fortsetzung im Frühjahr 2023.

Ziele des Bauprojekts waren unter anderem die Errichtung neuer Fahrradschutzstreifen und Neuordnung von Parkbereichen und Baumquartieren sowie die Erneuerung von Ampelanlagen, Fußgängerquerungen und Bushaltestellen.

Das Grünflächen- und Tiefbauamt bietet Anliegerinnen und Anliegern Gespräche vor Ort an, Terminvereinbarung per E-Mail an gta@pforzheim.de.