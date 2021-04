Lange war es geplant: Seit dieser Woche läuft der Umbau der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim zur barrierefreien Fahrradachse. Die Stadt verspricht sich mehr Sicherheit und eine höhere Aufenthaltsqualität. Doch das Fünf-Millionen-Euro-Projekt ist politisch umstritten.

Bevor es besser wird, wird es erst einmal schlechter. Die Westliche Karl-Friedrich-Straße, in Pforzheim nur „Die Westliche“ genannt, soll sich von der Nachkriegs-Motorpiste zur urbanen Radverkehrsachse entwickeln. Die Straße soll auf 1,4 Kilometern grüner, ruhiger und sicherer werden. Wesentlicher Punkt des Konzeptes sind Fahrradschutzstreifen in die beide Richtungen.

Seit dieser Woche wird nun an dem Projekt gewerkelt. Für die kommenden Monate bedeutet das erst einmal: Verkehrsbehinderungen. „Für die Gesamtdauer der Straßenarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn und eine Einbahnstraßenregelung notwendig“, erläutert ein Sprecher der Bauverwaltung.

Der Verkehr in der Westlichen fließe für die Dauer der Maßnahme nur stadteinwärts, so die Planung. Stadtauswärts werde ab der Goethestraße eine Umleitung eingerichtet. In der ersten Phase sei wegen flankierender Kanalarbeiten zudem eine Vollsperrung im Einmündungsbereich Maihäldenstraße erforderlich.