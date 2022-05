Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus in Pforzheim ein

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Dienstag in einem Pforzheimer Mehrfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter haben neben Bargeld auch Schmuck entwendet.

Unbekannte Einbrecher haben sich im Laufe des Dienstags Zutritt zu einer Wohnung in der Pforzheimer Weststadt verschafft. Wie die Polizei mitteilte, haben diese in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Friedrich-Straße einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro verursacht.

Die mutmaßlichen Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen ein Hebelwerkzeug, um in die Erdgeschosswohnung zu gelangen und dort sämtliches Inventar zu durchsuchen. Neben Bargeld wurde auch Schmuck entwendet.