Unbekannte brechen in Wertstoffhof in Pforzheim ein

Die Polizei hat die Suche nach Zeugen zu einem Einbruch in einen Wertstoffhof in Pforzheim aufgenommen. Dort klauten Unbekannte einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in das Büro eines Wertstoffhofes in Pforzheim-Eutingen eingebrochen. Dabei klauten sie Lebensmittel und Bargeld, teilte die Polizei mit.

Die Einbrecher haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Büro in der Julius-Heydegger-Straße verschafft. Dort nahmen sie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich.