Im Stadtgebiet Pforzheim und in größeren Teilen des Enzkreises haben am Montagabend Unwetter gewütet. Nach heftigem Regen standen einige Straßen unter Wasser.

Am Montagabend ging über Pforzheim und großen Teilen des Enzkreises ein Unwetter nieder. Mit dabei: Starkregen, der in kürzester Zeit mehrere Straßen, Keller und Unterführungen unter Wasser setzte. In der Pforzheimer Bahnhofsunterführung etwa stand das Wasser zeitweise knöcheltief.

Bis 21.30 Uhr habe es bereits etwa 20 Einsätze gegeben, meldet die Pforzheimer Polizei auf Anfrage. Ein Schwerpunkt sei der Bereich Niefern in Richtung Mühlacker gewesen. Neben unter Wasser stehenden Kellern und herausgedrückten Gullideckeln sei es aber bislang nicht zu größeren Schäden gekommen, so die Polizei weiter.

Ähnliches berichtete die Feuerwehr-Leitstelle in Pforzheim. Am späten Montagabend waren noch immer viele Fahrzeuge im Unwetter-Einsatz, vor allem im Stadtgebiet Pforzheim, aber auch in einigen Enzkreis-Gemeinden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Gravierende Schäden seien bislang nicht gemeldet worden.