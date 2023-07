Ausweitung des Videoservice

Ende des klassischen Bankschalters: Volksbank pur schließt von Berghausen bis Weisenbach 13 Filialen

Der klassische Schalter hat bei der Volksbank pur mit Hauptsitz in Karlsruhe ausgedient. In 50 Filialen und per App soll es aber an 50 Stunden in der Woche einen Videoservice geben.