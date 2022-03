Die Stadt Pforzheim zahlt aktuell jährlich fast 220.000 Euro für die öffentlichen Toiletten. In welchen befinden sich Wickelmöglichkeiten? Und was verbirgt sich hinter der neuen „Toilette für alle“?

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Mit steigendem Druck auf der Blase bricht Panik aus, um sein kleines oder auch großes Geschäft zu erledigen. Aber wohin in solchen Situationen in der Pforzheimer Innenstadt?

Für „Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die keine Toilette selbständig nutzen können, reicht ein normales Rollstuhl-WC nicht aus“, so die Initiatoren der „Toilette für alle“, die am Mittwoch im Pforzheimer Volksbankhaus eröffnet wird. Dazu brauche es einen Raum mit Pflegeliege für Erwachsene und einen Patientenlifter für das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Liege.

„Während für Kleinkinder Wickeltische im Möbelhaus, Restaurant oder Drogeriemarkt vorhanden sind, gestaltet sich die Versorgung für jugendliche und erwachsene Betroffene und deren Begleiter häufig als große Herausforderung“, so die Initiatoren in ihrer Pressemitteilung.

Behindertengerechte Toiletten zugänglich mit „Euro-Schlüssel“

Rund 40.000 Euro kostete der Umbau, der zusammen vom Verein zur Förderung Behinderter Pforzheim (Föbi) mit der Otto und Ursula Meixner Stiftung und der Ersten Bürgerstiftung Pforzheim-Enz getragen wird.

Zugänglich ist die Toilette zum Schutz vor Vandalismus allerdings nur mit dem sogenannten Euro-Schlüssel, einem international genutzten Schließsystem des Clubs Behinderter und ihrer Freunde aus Darmstadt.

Auch mehrere behindertengerechte Toiletten der Stadt Pforzheim sind ausschließlich damit zugänglich, wie die Stadt in ihrer Broschüre „Pforzheim barrierefrei“ des Jugend- und Sozialamts angibt.

Insgesamt betreibt das städtische Gebäudemanagement 24 öffentliche Toiletten in Pforzheim, was eine Anfrage beim städtischen Pressesprecher Philip Mukherjee zeigt. Fünf der Anlagen betreuen Pächter oder andere Firmen. Darunter auch die beiden „Netten Toiletten“ im Brötzinger Stüble und im Café Point.

Unklar wie viel Kosten Vandalismus verursacht

Im Haushalt für das laufende Jahr plant die Stadt mit knapp 150.000 Euro Kosten für tägliche Reinigungen der WC-Anlagen. Hinzu kommen 20.000 Euro für den Unterhalt der entsprechenden Gebäude und mehr als 47.000 Euro für den Unterhalt der technischen Anlagen. Macht unter dem Strich fast 220.000 Euro für die öffentlichen Toiletten.

Wie viel Kosten für die Beseitigung von Graffiti oder anderen Beschädigungen jährlich anfallen, kann Pressesprecher Philip Mukherjee nicht beantworten. „Die größten Schwierigkeiten mit Beschädigungen von WC-Anlagen treten aber in unregelmäßigen Abständen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs auf“, sagt er.

Schäden würden möglichst zeitnah beseitigt werden, teilweise Strafanzeigen gestellt. Am Zentralen Omnibusbahnhof werden die Zugangsbereiche zu den WCs in der Unterführung daher videoüberwacht, „um potentielle Schadensverursacher abzuschrecken oder im Nachhinein ermitteln zu können“, so Mukherjee. „Da sich die Täter in der Regel aber nicht ermitteln lassen, laufen diese meistens ins Leere.“

Fünf Toilettenanlagen des Gebäudemanagements sind zudem mit Wickelmöglichkeiten für Babys ausgestattet. Beim Wasserspielplatz am Enzauenpark sind die Toiletten nach städtischen Angaben aber nur von April bis Oktober zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.

Ganzjährig geöffnet sind die stillen Örtchen am Ludwigsplatz, im umgangssprachlich immer noch Apothekergasse genannten Teil des Marktplatzes, am zentralen Omnibusbahnhof Mitte und am Stadtgarten. Dort sind die Anlagen von April bis September zwischen 6 und 22 Uhr geöffnet, im Oktober bis März verkürzen sich die Öffnungszeiten auf 7 bis 20 Uhr.