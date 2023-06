In der letzten Woche haben mir drei große Hotels berichtet, dass drei Viertel der Gäste Geschäftsreisende sind. Sie besuchen also Unternehmen oder kommen zu Tagungen. Das zeigt, dass Präsenz immer noch von Bedeutung ist, ungeachtet aller Videokonferenzen. Private Urlaubsreisende geben rund 80 Euro am Tag aus, Geschäftsreisende 160 Euro – sie bringen also einen wichtigen Umsatz.