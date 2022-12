Mit den „Winterträumchen“ startet das Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld durch

Nur noch wenige Stunden liegen vor der offiziellen Premiere der „Winterträumchen“ im Kulturhaus Osterfeld, trotzdem nehmen sich einige der Künstler am Donnerstag Zeit, bei einem Pressetermin Ausschnitte aus ihrem Programm zu zeigen. Kulturhausleiter Bart Dewijze ist sichtlich beeindruckt von dem, was er auf der Bühne sieht. „Ich bin wirklich baff. Das ist echt unglaublich schön.“

Was die Macher am meisten freut: alle Veranstaltungen dieser Saison sind ausverkauft. „Das haben wir im Haus schon lange nicht mehr erlebt“, räumt Regisseurin Katinka Rabenseifner ein und verspricht den zahlreichen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen hochklassigen Künstlerinnen und Künstlern. D

ie Mischung aus jungen und sehr erfahrenen Künstlern sei wieder einmal gelungen, auch wenn es in diesem Jahr eine etwas reduzierte Form der „Winterträume“ sein wird, die sich deshalb auch im Namen wiederfindet: „Winterträumchen“.

Premiere am Donnerstag

„Es ist ein Experiment, das ich zusammen mit den Künstlern zum ersten Mal gewagt habe“, sagt Rabenseifner. Schon Stunden vor der Premiere am Donnerstagabend zeichnet sich ab: „Es wird aufgehen und ich freue mich sehr darüber. Das wird ein wunderschöner Abend werden.“ Ein Abend, der alles aufbieten wird, was Varieté so erfolgreich und beliebt macht: Tanz, Akrobatik, Hula-Hoop, Diabolo und Komik. Mittendrin: Rosemie Warth, die in diesem Jahr wieder durch das Programm führen wird.

Für das Kulturhaus Osterfeld sind die „Winterträumchen“ ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität. „Auch wenn es ein etwas kleineres Format ist, wird es uns stärken“, ist Dewijze überzeugt.

Reduzierte Variante des Varietés

„Die letzten beiden Jahre waren wirklich geprägt von großer Unsicherheit“, sagt er. Im vergangenen Jahr musste die bereits fest eingeplante Varieté-Show sogar abgesagt und verschoben werden.

Es ist ein Grund, weshalb sie „aus Respekt vor dem Publikum und vor den Künstlern“ nun eine reduzierte, dafür aber sichere Variante anbieten, die es hinsichtlich der gewohnten Qualität aber an nichts missen lassen wird. „Es sind Künstler dabei, die schon mal hier bei uns im Haus waren und nun neue Acts dabei haben“, versichert Rabenseifner.

Dass das Konzept auch in dieser Form funktionieren wird, habe sich nicht lange nach Verkaufsstart gezeigt. „Es lief langsam an und dann waren wir innerhalb von zwei bis drei Wochen ausverkauft“, sagt sie.

Aus diesem Grund haben sie eine zusätzliche Show ins Programm aufgenommen. Auch diese ist allerdings längst ausverkauft. Eine weitere Zugabe wird es dennoch nicht geben. „Mit den Künstlern würde es zwar funktionieren, aber wir haben uns dagegen entschieden“, so Rabenseifner.

Davon abgesehen sieht Dewijze in der Show „eine ganz tolle Basis, um die ‚Winterträumchen‘ wieder in einen ‚Wintertraum‘ zu verwandeln“ – nicht zuletzt mit Unterstützung des Publikums, das zuletzt vermehrt Tickets gekauft habe und wieder an Kultur teilhaben wolle, schildert er seine Eindrücke.

„Wir merken, dass es wieder aufwärts geht, und wir sind auf einem guten Weg.“ Deshalb wollen sie auch nach den „Winterträumchen“ wieder durchstarten „und die volle Karte spielen“, also alles, was das Kulturhaus Osterfeld immer ausgemacht hat: die kluge Mischung aus Kabarett, Musik, Comedy und weiteren Perlen der Kultur. „Wir freuen uns dann über jeden Besucher.“