Winterwetter: In Pforzheim fällt schon der erste Schnee

Am Freitagnachmittag ist in Pforzheim der erste Schnee der Saison gefallen. Sogar erste Straßen wurden in höher gelegenen Stadtteilen weiß.

Deutschland erwartet sein erstes richtiges Schnee-Wochenende der Saison – und Pforzheim ist früh dran. Schon am Freitagnachmittag fielen in der Großstadt am Rand des Nordschwarzwalds die ersten Flocken.

Im etwas höher gelegenen Stadtteil Büchenbronn etwa reichte es sogar vor 17 Uhr schon für weiße Straßen und Dächer.

Wetterdienst kündigt Schneeschauer im Bergland an

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für Baden-Württemberg im Bergland Schneeschauer an. Neuschneemengen bis Samstagmorgen oberhalb von 600 Metern könnten örtlich ein bis fünf Zentimeter betragen, in Staulagen bis zu zehn Zentimeter, so die Experten.

Zudem warnt der Wetterdienst für die Nacht in Lagen oberhalb von 400 Metern vor Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Tagsüber soll es dann lediglich noch im Bergland Glätte durch Schneematsch oder Schnee geben.

Im Verlauf des Nachmittags und Abends könne es dann wieder häufiger Schneeglätte im Bergland und bis Sonntagmittag dort verbreitet um fünf Zentimeter, in Staulagen um zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Das frühwinterliche Wetter bleibt deutschlandweit auch in der neuen Woche erhalten, so der Deutsche Wetterdienst.

Am frühen Abend waren der Polizei keine schneebedingten Unfälle im Präsidiumsbereich Pforzheim bekannt.