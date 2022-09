Mit erheblichen Einschränkungen müssen Bahnfahrer ab sofort auf der Strecke Mühlacker–Pforzheim–Karlsruhe-Durlach rechnen. Wegen Bauarbeiten am Bahnübergang Söllingen wird die Verbindung sowohl für S-Bahnen als auch für den IRE-Verkehr komplett gesperrt. Beide Anbieter setzen auf Schienenersatzverkehr (SEV). Betroffene müssen deshalb mit längeren Fahrtzeiten rechnen.

Als Erleichterung für Bahnpendler wird es in der kommenden Woche ergänzend zum SEV ab diesem Samstag auch einen Express-Schienenersatzverkehr geben, so kündigt IRE-Betreiber Go-Ahead an. Dieser startet wie alle SEV-Verbindungen in Pforzheim am ZOB Bahnsteig 2 in Richtung Horb sowie in Karlsruhe auf der Westseite des Hinteren Hauptbahnhofs (Südausgang).

Für den Zielpunkt Mühlacker werden weitere Busse eingesetzt. Es ist geplant, dass die Regionalbahnlinie 17a in Richtung Pforzheim und die Buslinie 707 zwischen Vaihingen/Enz und Mühlacker die Zugausfälle kompensieren. Sie nehmen Fahrgäste auf, die per Zugverbindungen ab Karlsruhe-Durlach zum Startpunkt oder umgekehrt fahren. Die Züge werden über Bruchsal umgeleitet und halten auch dort.

So bei der Einrichtung der Baustelle alles nach Plan läuft, sollten ab Freitag, 9. September, 21 Uhr, wieder wie gewohnt IRE und S5 auf der Strecke verkehren können. Die Bauarbeiten in Söllingen werden voraussichtlich bis Ende 2023 dauern. Entsprechend ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.