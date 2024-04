Pforzheimer Brüder vor Gericht: Versuchte Tötung?

Zwei Brüder aus Pforzheim müssen sich ab Donnerstag, 18. April, vor dem Schwurgericht beim Karlsruher Landgericht verantworten. Beim älteren der beiden steht der Vorwurf der versuchten Tötung im Raum.

Die beiden Angeklagten, ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger, sollen in der Nacht auf den 21. Oktober 2023 vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt mit einem 23 Jahre alten Mann in Streit geraten sein.

Schlägerei vor Pforzheimer Kneipe eskaliert

Nach derzeitiger Sachlage hat zunächst der jüngere Bruder das gleichaltrige Opfer körperlich attackiert. Er soll ihm Schläge und Fußtritte zugefügt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dann dessen älterer Bruder allein mit einem Hammer gegen den Mann vorgegangen ist. Er soll ihn damit gegen den Oberkörper und auf den Kopf geschlagen haben.

Mann greift ein und verhindert offenbar Schlimmeres

Einen weiteren Schlag gegen den Kopf des Geschädigten konnte offenbar ein anderer Mann verhindern. Nach Ansicht der Strafverfolger hätte der Schlag tödlich verlaufen können, weshalb dem älteren Bruder auch versuchte Tötung vorgeworfen wird.

Die Anklage gegen den jüngeren Bruder lautet hingegen auf gefährliche Körperverletzung.

Die Schlägerei fand laut der Staatsanwaltschaft in Pforzheim teils in der Kneipe, teils im Außenbereich statt. Ob die mutmaßlichen Täter und ihr Opfer sich kannten, dazu will sich die Behörde vorab nicht äußern.

Unklar ist ferner, ob der Zeuge, der durch sein Eingreifen offenbar Schlimmeres verhindert hat, in Beziehung zu einer der Streitparteien stand.

Keine Informationen gibt es dazu, ob bei der Schlägerei Alkohol im Spiel war. Verminderte Schuldfähigkeit durch starken Alkoholeinfluss steht aber offenbar nicht zur Debatte, wie der Pforzheimer Staatsanwaltschaftssprecher Henrik Blaßies zu verstehen gibt.

Die genauen Vorgänge in der Tatnacht versucht das Gericht während des Prozesses darzulegen. Das Landgericht Karlsruhe hat bis Mitte Mai insgesamt fünf Verhandlungstermine angesetzt. Auftakt ist am Donnerstag, 9 Uhr, im Schwurgerichtssaal.

Es werden drei Zeugen erwartet, darunter wohl das Opfer. Am Freitag geht die Verhandlung mit drei weiteren Zeugen weiter.