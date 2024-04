Zusätzlich 120 Stunden gemeinnützige Arbeit

Pforzheimer Gericht urteilt: Maulbronner mit der Axt kommt glimpflich davon

Bei einem zufälligen Zusammentreffen von Täter und Opfer am Tiefen See in Maulbronn ist es im Oktober vergangenen Jahres zu einer Gewalttat gekommen. Nun hat das Schöffengericht den Angeklagten unter anderem zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.