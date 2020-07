Hält die Liebe?

Pforzheimer Paar wagt das große Flirt-Experiment „Temptation Island“

Das Pforzheimer Paar Siria Campanozzi und Davide Tolone nimmt an der zweiten Staffel von „Temptation Island“ bei RTL teil. Bei dem Flirt-Experiment im Fernsehen wohnen vier Paare getrennt voneinander in zwei Villen zusammen mit flirtwilligen Singles und müssen so ihre Treue beweisen.