Am Donnerstag diskutiert die Landesregierung über eine Verlängerung des Schul-Lockdowns. An der Pforzheimer Basis wird das mittlerweile mit gemischten Gefühlen aufgefasst. Stattdessen warnt man vor einem Organisationschaos.

Können die Schulen auch in der kommenden Woche geschlossen bleiben? Während am Donnerstag die Landespolitik diese Frage beantworten will, zeichnen Pforzheims Schulleiter ein überraschend positives Bild nach dem anfänglichen Chaos um die Lernplattform Moodle – und kritisieren die Landesregierung für ihr Krisenmanagement.

„Ich musste meinen panischen Sohn beruhigen, denn an seiner Schule wird mit Moodle gearbeitet“, berichtet Oliver Hesselschwerdt vom Chaos-Montag. Er selbst ist Schulleiter an der Nordstadtschule, hier lief alles mehr oder weniger reibungslos – weil er auf eine Microsoft-Technologie gesetzt hat und nicht das landesweit stark nachgefragte Moodle.