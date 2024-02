Gedenktag

„Schnell raus, wir werden sonst verschüttet“: Pforzheimer Zeitzeugin erinnert sich an den 23. Februar 1945

In Weiler beobachtet Familie Becker am Abend des 23. Februar 1945, wie der Himmel in der Ferne immer röter wird. Zunächst glaubt ihre Mutter, dass die Alliierten Bomber Stuttgart angreifen, so berichtet Zeitzeugin Gudrun Wittel.