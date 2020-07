Schwerkranker Corona-Patient aus dem Elsass ist in Pforzheim eingetroffen

Das Pforzheimer Siloah-Klinikum hat am Dienstagvormittag einen ersten Patienten aus dem Elsass, der am Coronavirus erkrankt ist, übernommen. Gegen 11.30 Uhr landete ein Helikopter mit dem schwer erkrankten 73-jährigen Franzosen auf dem Dach der Klinik.

Chefarzt Thuschira Weerawarna und weiteres Klinikpersonal des Siloah-Klinikums in Pforzheim haben am Dienstagvormittag einen Corona-Patienten von der Uniklinik Straßburg in Empfang genommen. Der Hubschrauber mit dem Patienten landete gegen 11.30 Uhr auf dem Dach der Klinik in Pforzheim.

Es handelt sich um einen schwer an Covid-19 erkrankten 73-jährigen Mann, der in Frankreich derzeit nicht mehr beatmet werden kann. Bis zu zwei weitere schwer Erkrankte sollen noch an diesem Dienstag aus Straßburg und Weißenburg eintreffen in Pforzheim.

"Die Kapazitäten in den elsässischen Kliniken sind überlastet. Für und als christliches Krankenhaus ist es eine ethisch-medizinische Verpflichtung, unseren Nachbarn zu helfen", sagte Weerawarna.

Beatmungsgrenze in Mühlhausen für Corona-Patienten liegt bei 65 Jahren

"Dort haben wir derzeit zwölf Covid-Plätze, die wir schnell auf 30 Plätze ausbauen können", so der Lungen- und Beatmungsspezialist. Bei dem einzigen Pforzheimer Intensivpatienten handelt es sich laut Klinik um eine 52-jährigen Mann ohne Vorerkrankungen.

Korrekturhinweis: Das Alter des 52-jährigen Covid-Patienten war von der Klinik zunächst fälschlicherweise mit 53 (nach Geburtsjahrgang) angegeben worden.