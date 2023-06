So erlebten die Fans des 1. CfR Pforzheim das Pokalspiel gegen Walldorf

An den Fans hat es nicht gelegen, dass der 1. CfR Pforzheim den Einzug in den DFB-Pokal-Wettbewerb verpasst hat. Sie feuerten ihre Mannschaft an.

Es hat nicht gereicht für den 1. CfR Pforzheim. Im Panoramastadion in Nöttingen verpassten die Oberligakicker vom Brötzinger Tal den Einzug in den Wettbewerb des DFB-Pokals.

Der FC Astoria Walldorf setzte sich mit 2:0 (0:0) im Badischen Pokalfinale durch und darf sich jetzt auf einen hochkarätigen Bundesligaclub freuen. Es gibt also keine Wiederholung wie 2018, als man noch auf dem Holzhof gegen Bayer Leverkusen hauchdünn mit 0:1 unterlag.

Niemand bedauert das mehr als ehemalige Granden des 1. FC Pforzheim wie Dieter Widmaier, Wolfgang König oder Hermann Schuhmacher, die nach Spielschluss gerne an erfolgreiche Auftritte im Brötzinger Tal gegen den VfL Bochum (1:0) erinnerten oder daran, dass man die Truppe von Werder Bremen, damals unter Otto Rehhagel, nach dem 1:1 in ein Wiederholungsspiel zwang. „Das waren sehr erfolgreiche Zeiten“, sagte auch das damalige FCP-Vorstandsmitglied und Vizepräsident des Badischen Fußball-Verbands Helmut Sickmüller.

1. CfR Pforzheim verpasst Krönung einer tollen Saison knapp

Den verdienten Erfolg des Regionalligisten wollte aber keiner in Frage stellen. Der wirkte einen Tick abgeklärter und setzte sich im Endeffekt kaum der Gefahr aus, eine negative Überraschung zu erleben. Traurig war man in den Reihen des CfR keineswegs, obwohl die Krönung einer tollen Saison knapp verpasst wurde.

Es geht trotzdem bei uns steil nach oben. Jürgen Elsässer, CfR-Geschäftsführer

„Es geht trotzdem bei uns steil nach oben“, urteilte CfR-Geschäftsführer Jürgen Elsässer und verwies auf die Erfolge der Jugendabteilung, die mit den U19- und den U15-Junioren den Aufstieg in die Oberliga geschafft hatte.

An den CfR-Fans hatte es nicht gelegen, sie standen wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft. Vor allem die Illes-Erben, in Anlehnung an den ehemaligen „Club“-Legende und Nationalspieler Arthur Hiller, gaben alles. Vor allem Trainer Alexander Freygang wurde mit Sprechchören gefeiert und auch die Mannschaft wurde frenetisch bejubelt.

Fans bejubeln CfR-Trainer mit Sprechchören

Besonders traurig war Angreifer Stanley Ratifo, er hatte sich so sehr den Sprung in den DFB-Pokal gewünscht. Vor allem weil seine Familie aus Halle an der Saale angereist war. Dabei war auch sein Fan-Club vom „City-Cafe“ aus Pforzheim, die in großer Zahl mit dem Bus nach Nöttingen gereist waren.

„Für die tut es mir besonders leid, ich hätte sehr gerne gewonnen um eine tolle Runde zu krönen“. Für ihn ist freilich die Saison noch nicht vorbei, denn er will sich mit der Nationalmannschaft von Mozambique am 18. Juni in Ruanda für den Afrika-Cup qualifizieren.

Die erfolgreiche Saison lassen wir uns nicht nehmen und kommen noch stärker zurück. Markus Geiser, CfR-Boss

Sicher war die Enttäuschung bei den Pforzheimer Fußballern spätestens im Enzauenpark etwas verflogen, denn der dortige Chef Frank Daudert hatte den kompletten CfR-Tross eingeladen. Trost spendete der CfR-Boss Markus Geiser: „Die erfolgreiche Saison lassen wir uns nicht nehmen und kommen noch stärker zurück“, machte er den Fans Hoffnungen auf das kommende Spieljahr.