So ein bisschen wie ein Eishockey-Spieler fühlt man sich schon, wenn man den Pfad der Impfung in der zum Kreisimpfzentrum umgebauten St.-Maur-Eishalle in Pforzheim entlangläuft. Die Banden, die normalerweise das Eis begrenzen, sind geblieben, und dadurch wirkt die Impfstraße wie ein Angriffslauf von Tor eins zu Tor zwei, mit den entsprechenden Stationen. Nur sind es sechs Abschnitte statt drei, seit das Impfzentrum bereit ist, in den Dienst genommen zu werden. Ein Rundgang durch die Impfstraßen in Pforzheim und Mönsheim.

Das erwartet die Besucher des Impfzentrums in der Appenbergsporthalle in Mönsheim