Auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West hat sich gegen 10.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Fahrer eines Kleintransporters erkennt Stauende zu spät

Wie die Polizei mitteilt, hat der Fahrer des Kleintransporters aus bislang ungeklärter Ursache ein Stauende übersehen und fuhr in einen stehenden Sattelzug auf. Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er diesen noch am Unfallort erlag. Der 23-jährige Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. In Richtung Stuttgart staut sich der Verkehr noch immer kilometerweit. Mittlerweile, so die Polizei auf BNN-Nachfrage, ist die Auffahrt Pforzheim-West in Richtung Stuttgart wieder frei.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 13 Uhr)