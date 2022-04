Uhren, Schmuck und edle Metalle aus der Goldstadt Pforzheim

Eine kostbare Uhr, die schon der Großvater trug. Hochzeitsschmuck, der seit Generationen in der Familie ist. Kunstvolle Gegenstände aus Gold, Platin oder Silber. Der Wert eines Gegenstands teilt sich auf in viele Facetten: Sentimentale Bedeutung, der Wert des Materials und das handwerkliche Können und die Kunstfertigkeit der Verzierungen.

Wer Schmuckstücke besitzt und sich über deren Wert informieren möchte, auf der Suche nach einem kostbaren Geschenk ist oder eine Uhr hat, die repariert werden muss, sollte sich damit allerdings nicht an Hinz und Kunz wenden, sondern erfahrene Experten, Unternehmen, Händler und Fachgeschäfte aufsuchen, die ihr Handwerk verstehen, alle wichtigen Fragen beantworten und weiterhelfen können.

Glücklicherweise finden sich in der „Goldstadt“ Pforzheim und Umgebung erfahrene Ansprechpartner, die bei allen Themen rund um Schmuck, Uhren und Edelmetallen zur Stelle sind. Wenn es um Wertgegenstände geht, ist man hier bestens aufgehoben.

Die Anbieter...

Die erfolgreichen Unternehmen der Region zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, tolle Angebote und optimalen Service aus. Wer Fragen hat kann sich hier vorab informieren oder zu den Öffnungszeiten vorbeikommen.

C. Hafner GmbH & Co. KG

Nachhaltigkeit ist in der DNA der Gold- und Silberscheideanstalt C.HAFNER fest verankert. So verarbeitet das Familienunternehmen seit jeher ausschließlich Sekundärgold aus Urban Mining. Dies ist besonders nachhaltig, da es immer wieder in den Wertstoffkreislauf eingebracht werden kann. Als erstes Unternehmen seiner Branche hat C.HAFNER seinen Recyclingprozess CO2-neutral gestellt. Damit demonstriert C.HAFNER seine ökologische Haltung und den konsequenten Kurs zur CO2-Neutralität des gesamten Unternehmens.

C.HAFNER GmbH + Co. KG Gold- und Silberscheideanstalt Website: www.c-hafner.de Kontakt: Torsten Schlindwein Mail: info@c-hafner.de Telefon: 07044/90333-0 Adresse: Maybachstraße 4, 71299 Wimsheim

Karl Scheufele GmbH & Co. KG

Entdecken Sie die raffinierte und exklusive, von einem Chronometer zertifiziertem Chopard-Manufakturwerk angetriebene, Alpine Eagle aus dem Hause Chopard, erhältlich in Chopard Boutiquen und zum Beispiel bei Juwelier Kamphues in Karlsruhe und Juwelier Thoma in Baden-Baden. Weitere Informationen finden Sie auf www.chopard.de!

Karl Scheufele GmbH & Co KG Website: www.chopard.de Kontakt: Donatella Erculeo Mail: info@chopard.de Telefon: 07231/486-0 Adresse: Panoramastr. 55, 75217 Birkenfeld

Laco Uhrenmanufaktur GmbH

Laco Uhren – Tradition im Zeichen der Zeit

Die Pforzheimer Uhrenmanufaktur Laco setzt bei der Herstellung ihrer hochwertigen Zeitmesser auf Qualität, nicht auf Menge. Mit diesem hohen Anspruch entstehen bei Laco seit fast 100 Jahren präzise Uhren mit einem individuellen Charakter. Und dieser Anspruch macht eine Laco noch heute zu einer ganz besonderen Uhr. Am Firmensitz in der „Goldstadt“ kann die Manufaktur mit der ganzen Produktvielfalt erlebt werden. Die geschulten Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.

Laco Uhrenmanufaktur GmbH Website: www.laco.de Kontakt: Sarah Ruhmann Mail: info@laco.de Telefon: 07231/20413-0 Adresse: Rastatter Straße 8, 75179 Pforzheim

Leicht Juweliere GmbH & Co. KG

Im Laufe mehrerer Jahre haben sich in vielen Haushalten wahre Schätze angesammelt: alter Gold- und Silberschmuck, Münzen, Barren oder Zahngold. Einst gekauft, geschenkt bekommen oder geerbt, liegt dieses „Altgold“ ungenutzt in den Schubladen oder Schließfächern. Oft wird dieser Schmuck nicht mehr getragen, die Barren oder Münzen haben ihren Dienst getan. Der derzeit historisch hohe Goldkurs bietet sich dazu an, diese Schätze in bares Geld zu verwandeln. Die versierten Experten von Juwelier Leicht in den Schmuckwelten Pforzheim bewerten Ihr Altgold zum Tageskurs und rechnen den Ankaufwert sofort aus: seriös und unkompliziert.

Leicht Juweliere GmbH & Co. KG Website: www.juwelier-leicht.de Kontakt: Niederlassungsleiterin Manuela Mutschelknauss Mail: info@juwelier-leicht.de Telefon: 07231 1299224 Adresse: Westliche Karl-Friedrich-Straße 56-68, 75172 Pforzheim

Deutsche Schmuck und Uhren GmbH

Im Gebäude der bekannten Schmuckwelten in Pforzheim erwarten die Besucher in einer besonderen Atmosphäre einzigartige Kollektionen verschiedenster Schmuck- und Uhrenhersteller aus ganz Deutschland. Über dreihundert Quadratmeter Verkaufsfläche, moderne und klassische Designs, eine Trauring-Lounge sowie Expertenberatung durch ausgebildete Goldschmiede - die DEUTSCHE SCHMUCK UND UHREN lädt ein, in die faszinierende Vielfalt deutscher Schmuck- und Uhrenkreationen einzutauchen und das persönliche Lieblingsstück zu finden.

Deutsche Schmuck und Uhren GmbH Website: www.deutsche-schmuck-und-uhren.de Kontakt: Dipl. Kffr. (Univ.) Christine Köhle-Wichmann, Geschäftsführerin Mail: info@deutsche-schmuck-und-uhren.de Telefon: 07231 1455530 Adresse: Schmuckwelten Westliche Karl-Friedrich-Straße 56, 75172 Pforzheim