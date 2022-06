Unbekannte steigen in fünf Gartenhütten in Pforzheim ein

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in insgesamt fünf Gartenhütten in Pforzheim eingebrochen.

Betroffen waren Häuschen, die sich im Garten- und Wiesengebiet zwischen Würm und Hohenwart sowie am südwestlichen Würmer Ortsrand befinden, informierte die Polizei.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen zudem eine Motorsense.

Personen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim in Verbindung zu setzen.