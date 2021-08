Unbekannte verwandeln Pforzheimer Wald in Müllkippe

In den vergangenen Wochen wurden die Wälder rund um Pforzheim, dem Enzkreis und Calw vollkommen vermüllt vorgefunden. Die Polizei warnt vor der illegalen Müllentsorgung in der Natur.

Die Pforzheimer Wälder werden immer mehr vermüllt. Wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim hervorging, wurden in den vergangenen Wochen von Autoreifen über Hausmüll bis zu den Überresten von Renovierungsarbeiten an Wohnung oder Haus alles mögliche an Unrat in den Wäldern entsorgt. Die Entsorgung von Müll in der Natur ist allerdings verboten, schädlich und verantwortungslos - zum Teil sogar gefährlich.

Selbst die Schutzgebiete bleiben nicht verschont

Dabei bleibt selbst den Naturschutzgebieten Müll nicht erspart. In den letzten Monaten kam es sogar vor, dass Müll einer Hausrenovierung, Bauschutt, sogar Tapetenreste in den Wäldern des Pforzheimer Präsidiumsbereiches entsorgt wurden.

Oftmals bieten viele Abfallentsorger Renovierenden kostengünstig die Entsorgung ihres Unrats an. Dabei werden die Abfälle allerdings oftmals in die Natur gekippt, worüber die Auftraggeber dann meist unwissend bleiben. Dabei begeht jeder, der vorsätzlich oder auch fahrlässig illegal Müll in der Natur entsorgt oder als Eigentümer ermittelt werden kann, eine Ordnungswidrigkeit. In bestimmten Fällen wird dieses Vorgehen sogar als Straftat geahndet.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die Personen bei illegaler Abfallentsorgung ertappt haben, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.